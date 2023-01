Letters ‘I amsterdam’ voor even bij Maas Coating in Heesch voor een opknapbeurt

Zwaar verkeer en drukte drijven bewoners Abdij­straat tot wanhoop, ‘erg moeizaam en langdurig allemaal’

HEESWIJK-DINTHER - Het is zo frustrerend dat de motivatie bij Rien van Uden dreigt op te raken. Na tien jaar zijn nog steeds geen maatregelen getroffen tegen het vele zware vrachtverkeer en de te hoge snelheden waarmee wordt gereden in de Abdijstraat en omliggende straten in Heeswijk-Dinther.

