Lijsttrekkers Bernheze maken het elkaar niet moeilijk

Gelukkig waren oude rot Rien Wijdeven en kersverse lijsttrekker Ellen Neelen het hartgrondig oneens met elkaar, over de toekomst van Bernheze als zelfstandige gemeente. Hun woordenwisseling bracht nog een beetje leven in een verder tam debat, gehouden in cultureel centrum De Pas in Heesch.

,,We houden onszelf voor de gek als we denken dat we altijd maar alles zelfstandig kunnen blijven doen", betoogde Neelens namens Progressief Bernheze. Rien Wijdeven van Lokaal Bernheze, al 20 jaar wethouder, wimpelde de zorgen simpel weg. Hij verwees naar het rapportcijfer 7,9 dat inwoners onlangs gaven voor de leefbaarheid in Bernheze: ,,Wij zijn prima in staat om zelfstandig te blijven. De mensen herkennen en waarderen dat. Bij verder opschalen wordt de afstand tussen burger en gemeente alleen maar groter.''