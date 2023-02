Loosbroek licht op met carnavalsoptocht

Na maandenlang bouwen en ontelbare lampjes monteren was het zaterdagavond tijd voor één van de hoogtepunten van het Loosbroekse carnaval; de Verlichte Optocht. De straatverlichting was tijdelijk uitgeschakeld maar er was urenlang meer licht dan ooit in de Loosbroekse straten. De omwonenden hadden massaal gehoor gegeven aan de vraag om het parcours te versieren. De kerstverlichting was weer van zolder gehaald en ook de vele vuurkorven zorgden voor gezelligheid en warmte.