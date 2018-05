Discotheek Lunenburg sloot twee weken rookruimte: '200 geïrriteerde gasten en lawaai buiten mijn deur'

Heeswijkse Today Is Canday neemt branchege­noot over

16 mei HEESWIJK DINTHER - Het in Heeswijk Dinther gevestigde reclame- en online marketingbureau Today Is Canday neemt de branchegenoot WeLikeMilk in Amsterdam over. Met de overname hoopt het Heeswijkse bureau - ook gevestigd in Amsterdam - verder te kunnen groeien.