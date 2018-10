Maatregelen tegen snel rijdend landbouwverkeer in Vorstenbosch

Buurtschap De Brakke in Vorstenbosch klaagt al een hele tijd over gevaarlijke situaties op Lendersgat en de Derptweg. Volgens buurtbewoners komt er te veel verkeer over de smalle wegen en wordt er ook nog eens te hard gereden. ,,Het is onverantwoord om verkeer uit twee richtingen gebruik te laten maken van wegen die vier meter breed zijn en waar voertuigen van 3,5 meter breed overheen gaan", schreef het actiecomité/werkgroep namens de buurt begin dit jaar in een brief aan wethouder Rien Wijdeven.

"We zijn al enkele jaren in gesprek over de situatie. Het is met name landbouwverkeer dat vanaf de zuidkant van de A50 naar hun land in Bernheze moet. Die voertuigen worden steeds groter en die denderen door die straten, dat geeft overlast", aldus Wijdeven. "In eerste instantie hebben we geprobeerd om het gedrag van chauffeurs te beïnvloeden. Er zijn ook gesprekken geweest met landbouwers en met brancheorganisatie Cumela om ervoor te zorgen dat er langzamer gereden wordt. "