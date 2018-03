Man (58) uit Oss tweede verdachte voor brute woningoverval in Loosbroek

Lijsttrekkers Bernheze komen op stoom

16 maart NISTELRODE - De lijsttrekkers in Bernheze beginnen vier dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen op stoom te komen. Vrijdagavond tijdens het lijsttrekkersdebat van Dtv in cultureel centrum Nesterlé in Nistelrode gingen de politieke kopstukken stevig met elkaar discussie over woningbouw, lokale lasten, inspraak van burgers en zelfstandigheid van Bernheze.