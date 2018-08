Marinus van Esch (87), de man die 'half Heesch' leerde autorijden, overleden

De geboren Vinkelaar, een belezen en behulpzame man, liet zijn lesauto niet bestickeren. Ook een reclamebalk ontbrak. Reclame had hij immers niet nodig. Het hele dorp kende hem en het was voor velen een automatisme om bij hem te gaan lessen. Eerst in het theorielokaal achter zijn woning, daarna op de weg. Tot de verplichte L werd geïntroduceerd, was de lesauto van Van Esch niet te herkennen.

Wat buurman (en historicus) Henk Buijks betreft, waren zijn wandelingen deze zomer typerend voor de voormalig rijschoolhouder. "Elke dag ging hij kijken hoe de werkzaamheden vorderden aan 't Dorp. Marinus was echt nog geïnteresseerd in de ontwikkelingen in Heesch. Hij was niet iemand die alleen vroeger verheerlijkte, maar ook nog met de toekomst bezig was."