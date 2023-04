Negen koninklijke onderscheidingen - waaronder echtpaar - in Bernheze

Lintjesre­gen Maashorst daalt vooral neer op voetbal­clubs; Schaijk en Reek staan dit jaar 'droog’

MAASHORST - Maashorst deelde dit jaar veel lintjes uit aan vrijwilligers bij een van de voetbalclubs in de gemeente. In totaal zestien inwoners kregen woensdag een koninklijke onderscheiding. Opvallend: in Schaijk en Reek was er voor niemand een lintje.