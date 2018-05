Nieuwbouw HVCH geopend als belangrijke ontmoetingsplaats in Heesch

Jan Glastra van Loon niet langer wethouder in Bernheze: 'Opeens lagen we eruit'

23 mei HEESCH - Verrast was Jan Glastra van Loon dat zijn partij D66 in Bernheze geen deel meer uitmaakt van de coalitie. „Ik had nog wel een inhoudelijke discussie verwacht, maar opeens lagen we eruit.” En dus keert Glastra van Loon na 24 mei niet meer terug als wethouder.