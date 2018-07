Nisseroise Kwis dreigt met stoppen

Actiegroep tegen zonnepark Hee­sch-West omarmt alterna­tief plan van boer

2 juli HEESCH - De actiegroep Heesch-West is vierkant achter de variant voor het zonnepark gaan staan die door een betrokken agrariër op tafel gelegd is. Dat laat de actiegroep weten in een schrijven aan alle politieke partijen.