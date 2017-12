Nistelrodenaar verliest baan, geeft auto niet terug en harkt boetes voor ex-werkgever binnen: 2 maanden cel

Bouw Rodenburg kan starten,Raad van State wijst protesten tegen woonwijk af

15:14 DEN HAAG/HEESWIJK-DINTHER - De bouw van 150 woningen in het gebied Rodenburg in Heeswijk-Dinther kan definitief doorgaan. Dit blijkt woensdag uit een uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan voor deze nieuwe wijk.