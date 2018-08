Nu ook opa-vader-zoon bij voetbalplaatjes HVCH

Ordners vol formulieren met handtekeningen van leden, ouders en verzorgers heeft HVCH. Bonte: ,,Vorige keer hebben we ouders ook wel iets laten tekenen, maar dit keer is het allemaal veel en veel officiëler gegaan. Je kunt geen risico meer lopen. We hebben bij elke portretfoto die we maakten gekeken of er een getekend formulier was. En later is alles nog een keer gecheckt, bij het maken van de teamfoto's.''

Liefst 73 HVCH-teams zijn op de foto gegaan. Ten opzichte van seizoen 2009-2010 zijn er twee nieuwe categorieën: het G-team en een gezelschap 60-plussers voor Walking Footbal. Die laatste categorie geeft het boek iets bijzonders, vindt Bonte. Er staan enkele families in met opa, vader en kleinzoon.: ,,Dat is toch fantastisch? Ik heb opa's soms wel moeten porren om mee te doen hoor. Dan zei ik: jouw kleinzoon wil net zo goed jouw plaatje als dat jij zijn plaatje wilt!''