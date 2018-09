OM eist 5 jaar cel voor overval op chalet in de Wildhorst

Een vrouw zat op 7 februari 's avonds met drie vrienden in haar chalet op De Wildhorst, toen plotseling vijf mannen haar huis binnendrongen. Ze zochten geld, drugs en waardevolle spullen. De verdachten spraken Pools. Ze dwongen de drie mannelijke slachtoffers om hun handen op hun rug te houden. Één van de overvallers pakte een rol grijze tape en bond daarmee de handen vast. Ze schreeuwden tegen de vrouw dat ze de badkamer in moest gaan; na tien minuten mocht ze haar vrienden dan weer losmaken. De daders waren gevlogen toen ze naar buiten kwam.

Op de proppen tape, die agenten later uit de prullenbak in het chalet visten, zaten DNA-sporen van de verdachte. De Poolse man 'wist niet' hoe dat mogelijk was. Hij dacht dat de overvaller misschien een rolletje tape uit het schuurtje bij zijn woning had gehaald. Het gevonden dna vormde het grootste bewijs tegen de verdachte.

De slachtoffers waren bij de rechter-commissaris geconfronteerd met een serie foto's van mensen die leken op het signalement van de dader. Geen enkele van deze getuigen gaf aan dat hij zeker wist dat de Poolse man de dader was. Een slachtoffer werd wel 'emotioneel' toen hij 'foto vier', waarop de Pool stond, bekeek. Een andere zei dat foto 4 iets 'deed in zijn onderbewustzijn'. Advocaat J. van Dam zag hierin geen aanvullend bewijs: ,,Het is een herkenning, of geen herkenning. Daar zit niets tussenin."

Nadat het DNA van de verdachte door de politie was onderzocht, bleek er nog een 'match' te zijn. Het genetisch materiaal van de Pool was ook gevonden op een muts, die werd gevonden na een mislukte gewelddadige inbraak in Oss, op 12 december 2012.