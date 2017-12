OM in hoger beroep in zaak Marlon G. voor ontvoering Heesch' meisje (16) als jihadbruid

Vorstenbossche Boys en Ruud Fleskens verlengen

30 november Ook in het seizoen 2018-2019 is Ruud Fleskens hoofdtrainer bij voetbalvereniging Vorstenbossche Boys. Het contract van de coach werd afgelopen week met een jaar verlengd, nadat de spelersgroep, trainer en technische commissie aangaven vertrouwen te hebben in verlenging van de samenwerking.