Justitie wil ook de 46-jarige man uit Esch die door de rechtbank is vrijgesproken , plukken. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep aangetekend tegen de vrijspraak van de man. De rechtbank in Den Bosch besloot vanmorgen dat het gerechtshof zich moet uitspreken over de ontnemingsvordering tegen de man.

Hennepfabriek

De 22-jarige zoon van de man, de eigenaar van de loods en nog twee andere verdachten krijgen als het aan justitie ligt nú al de rekening. Het bedrag van 274.000 euro is gebaseerd op de 3426 hennepplanten die de politie na de inval in 2015 telde in de loods. ,,Eigenlijk was het meer een hennepfabriek", zei officier van justitie Erna Vrijhoeven dinsdagmorgen op de zitting. In de verschillende kweekruimten van de loods was volgens haar een permanent proces van planten en oogsten gaande.