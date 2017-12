Opgezette wisentstier officieel onthuld in natuurcentrum de Maashorst

Enkele maanden later gaat Shogun nog op bezoek langs de vier betrokken gemeenten - Uden, Oss, Landerd en Bernheze - en het provinciehuis. Zo is hij voor een nog breder publiek te bezichtigen.

In het voorjaar van 2016 zijn er elf wisenten in de Maashorst uitgezet. Shogun was er een van maar vertoonde onaanvaardbaar gedrag naar mensen toe. De stier is daarom afgemaakt. En daarna dus opgezet, door een gespecialiseerd bedrijf. Bezoekers krijgen nu dus de mogelijkheid de wisent van dichtbij te bezichtigen en meer te leren over zijn soortgenoten en hun rol in De Maashorst.