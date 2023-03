Oude boerderij bleek perfect voor álle idealen van Pieter en Caroline

In de Graafse­wijk kom je nu ook met een smalle beurs aan een testament

DEN BOSCH - Een testament, dat is toch niet voor mij weggelegd? Dit soort vragen hoorde notaris Yvonne Vleeshouwers als zij mensen met een smalle beurs sprak. Voor die mensen is er nu het Sociaal Notariaat Den Bosch, de eerste in het land.