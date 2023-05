Overwegend bewolkt weer in Bernheze vandaag

Maashorst heeft nog niks geleerd wat betreft inspraak voor de burgers: ‘Of je worst lust’

Als jouw gelul worst was, kon je slager worden. Die uitdrukking vliegt in Brabant wel eens over de tafel als mensen onzin of kletskoek uitkramen. De gemeente Maashorst is ook zo’n Keurslager, want wat burgemeester en wethouders klaarspelen op het gebied van inspraak en burgerparticipatie is echt te gek voor woorden.