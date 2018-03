Pedro Roefs (60) dolblij met arrestatie na 'onmenselijke' overval: 'Grote opluchting voor Loosbroek'

LOOSBROEK – Stiekem had Pedro Roefs (60) de hoop al opgegeven. Tot hij vanochtend het telefoontje kreeg waar hij en zijn vrouw al die tijd op zaten te wachten: er is iemand aangehouden voor de brute overval in hun woning , ruim een jaar geleden. Een fantastische doorbraak, zegt de 60-jarige handelaar geëmotioneerd. ,,Dit is niet alleen goed nieuws voor ons, maar voor heel Loosbroek.”

Pedro en zijn vrouw Hannie werden in december 2016 op zeer gewelddadige wijze overvallen in hun eigen huis. Ze werden bont en blauw geslagen en met de dood bedreigd. Een reconstructie in Bureau Brabant en Opsporing Verzocht veroorzaakte in Loosbroek en daarbuiten veel verontwaardiging: hoe kunnen mensen toch zo extreem veel geweld gebruiken voor een paar centen?

'Niet te geloven'

De indrukwekkende tv-uitzending leverde tientallen tips op. Toch bleef een doorbraak uit. Het echtpaar rekende niet meer op een arrestatie. ,,Afgelopen donderdag hadden we nog een rechercheur over de vloer. Er was geen nieuws te melden. Tja, dan begin je stiekem toch wel de hoop te verliezen."

Maar tegen alle verwachtingen in ziet alles er nu anders uit. Er is iemand opgepakt, een man uit Harderwijk, en de politie houdt rekening met meer arrestaties. ,,Het is werkelijk niet te geloven”, zegt Pedro licht geëmotioneerd.

,,Vooral voor mijn vrouw is dit een hele opluchting. Ze is er het afgelopen jaar veel mee bezig geweest. Ze sliep slecht en dacht er veel over na. Nu lijkt het dan toch goed af te lopen.”

Volledig scherm Media-aandacht na overval Loosbroek © Paul Driessen

Oog verminkt

Toch zal Pedro voor de rest van zijn leven herinnerd worden aan die ene gruwelijke avond. ,,Als ik mijn bril afzet, zie ik wat die gasten hebben gedaan.” En dat is niet mis: het oog van Pedro is zo ernstig toegetakeld dat een volledig herstel niet meer mogelijk is. ,,Hij staat niet hetzelfde als mijn andere oog. Ik ben netjes geopereerd, maar ik blijf voor altijd een beetje scheel kijken. Het is zoals het is.”

Toch overheerst op dit moment vooral de blijdschap. ,,Iedereen is blij voor ons, de telefoon gaat voortdurend”, zegt hij. ,,Ik ben vooral ook blij voor het dorp, want iedereen hier heeft er wel wat van meegekregen.” In een eerdere uitzending zei de politie dat de slachtoffers en de daders elkaar mogelijk kenden, maar Pedro denkt niet dat deze verdachte een bekende van hem is.

,,Ik vraag me echt af wie deze persoon is. Als hij er iets mee te maken heeft, is het in elk geval een geweldig laf persoon. Hoe kun je toch zoiets onmenselijks doen?”

Volledig scherm Onderzoek bij woning Loosbroek © Bart Meesters

