Peter Beense zingt op tweede editie Muziek op het Plein Heesch

Muziek op het Plein vond vorig jaar plaats na het verdwijnen van het evenement Heesch Presenteert. Verenigd Horeca Heesch had het doel om een gezellig en druk plein te krijgen. Iets dat in 2017 aardig slaagde. Op zowel zaterdagavond als zondagmiddag was er publiek dat enthousiast meezong. Roxeanne Hazes zou optreden, maar bleef thuis vanwege stemproblemen. Snel werd in Sharon Doorson een alternatief gevonden, om de avond met Raymon Hermans in te vullen.