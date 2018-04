Politie deelt boetes uit in Nistelrode

Fietser veroor­zaakt ongeluk in Heesch en gaat er vandoor

26 april HEESCH - Twee auto's zijn donderdagmiddag rond 17.10 uur tegen elkaar gebotst in de Cereslaan in Heesch, bij de oprit naar de A59 richting Den Bosch. Een fietser stak over waardoor de voorste auto volgens omstanders moest remmen. Een tweede auto zag dit te laat en botste achterop.