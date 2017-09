Politie maakt einde aan illegale houseparty in Nistelrode

Stalker uit Heesch ontsnapt aan nieuwe veroordeling

15 september EINDHOVEN/HEESCH - Heeft een 31-jarige Heeschenaar een vrouw in zijn woonplaats nou wel of niet met de dood bedreigd? De politierechter in Eindhoven kwam er vrijdag niet uit. En dus sprak hij de man vrij van deze aanklacht. Extra fijn voor hem, want de Heeschenaar liep in april nog in de proeftijd van een eerdere veroordeling wegens stalking.