Protest tegen onbeperkt vuurtje stoken bij scouts Nistelrode

Avond aan avond rond het kampvuur. Het mag bij het scoutcentrum in Nistelrode en het gebeurt ook in de zomermaanden, als de accommodatie veel verhuurd wordt. Dat gaven zowel terreinbeheerder Stefan van den Broek als een gemeenteambtenaar donderdag aan bij de rechtbank in Den Bosch. Beiden moesten toegeven: in Bernheze zijn de kampvuurregels wel heel erg ruim.

Onnauwkeurig

Vorstenbosch protesteert tegen de in zijn ogen te ruime ontheffing die de gemeente Bernheze ook dit jaar weer gaf aan Mira Ceti, de scouting in Nistelrode. Omdat de gemeente zijn bezwaar niet honoreerde, is hij naar de bestuursrechter gestapt. Die constateerde donderdag dat de betreffende stookverordening nogal onnauwkeurig opgesteld is. Zo mogen de scouts 4 kuub hout stoken maar er staat niet bij of dat per avond, per maand of per jaar is.