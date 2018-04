Provincie: 'grote onrust in Brabant om matig werkende luchtwassers'

Luc Eekhout liet het Doorn­roos­je-kas­teel Heeswijk weer sprankelen

7 april HEESWIJK-DINTHER - Toen Luc Eekhout begon aan zijn studie geschiedenis in Leiden had hij gedacht leraar te worden. Maar 41 jaar later is hij de man die meerdere musea uit de rode cijfers trok, alles weet van de Gouden Koets en vader is van twee geadopteerde dochters en een pleegzoon. Op 28 april viert hij zijn 25-jarig jubileum als museumdirecteur. De laatste drie jaar van Kasteel Heeswijk.