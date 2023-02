Rainbow Centre richt zich op het ‘nieuwe bowlen’ en neemt afscheid van snackbar AnyTyme: ‘Ik ben blij dat ik dáár vanaf ben’

Bewoner Dorps­straat Loosbroek: ‘Buren vechten ruzie met gemeente uit over onze rug’

DEN HAAG/LOOSBROEK - Bewoners van de Dorpsstraat in Loosbroek voelen zich flink gedupeerd door een rechtszaak die hun buren tegen de gemeente Bernheze hebben aangespannen. ,,Hun onenigheid vechten ze uit over onze rug’’, zei Gerben de Mol bij de Raad van State in Den Haag.

4 februari