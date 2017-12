Rechtbank wuift eerder toegekend protest tegen puinbedrijf Heeswijk nu weg

HEESWIJK-DINTHER - Het legaliseren van puinverwerker Gebr. Dijkhoff in Heeswijk-Dinther is een stap verder. De rechtbank in Den Bosch heeft bezwaren tegen de bedrijfsvergunning afgewezen. Deze bezwaren werden eerder dit jaar nog gegrond verklaard.

Het nu afgewezen protest komt van de erfgenamen van de laatste baron van kasteel Heeswijk. Zij zijn niet blij met de puinverwerker vlakbij hun bezittingen. De erven verzochten de provincie om de aan Dijkhoff verstrekte omgevingsvergunning in te trekken. Volgens hen had deze vergunning niet verleend mogen worden omdat in de aanvraag ten onrechte stond dat de puinverwerker zou passen in het bestemmingsplan.

In april zag de rechtbank dit óók zo: er was sprake van 'onjuiste informatie in de aanvraag' en het protest van de erfgenamen werd toegewezen. Maar nog diezelfde maand veranderden de omstandigheden. De gemeenteraad van Bernheze stelde een nieuw bestemmingsplan vast waarin de puinverwerker wél vermeld staat. Om deze reden vingen de erven, die opnieuw naar de rechter waren gestapt, nu bot.

'Geen zin'

Volgens de rechtbank zou het wegnemen van de vergunning overdreven zijn, zelfs terugkijkend op de volgorde der dingen in de voorbije maanden: 'Het heeft geen zin om een vergunning (...) in te trekken als dezelfde vergunning bij wijze van spreken één dag later ongewijzigd kan worden verleend'.