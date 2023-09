Rommelmarkt voor de Loosbroekse kerk

Vanuit de jeugd van NEC naar het ‘mannelijke voetbal’ bij OSS'20: Tygo Kersten wil furore maken

Jarenlang kwam hij uit voor NEC Nijmegen, maar sinds afgelopen zomer speelt Tygo Kersten (20) in het shirt van OSS'20. De jonge verdediger is een van de aanwinsten die de Osse formatie aan lijfsbehoud moet helpen in de derde divisie. ,,We gaan op dit moment de goede kant op.”