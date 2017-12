Scouting Nistelrode bouwt kerststal vervroegd op als eerbetoon aan overleden voorman

Maren-Kessel dompelt zich in kerstsfeer

5 december MAREN-KESSEL - Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de jaarlijkse kerstmarkt in Maren-Kessel al in volle gang. Ondernemers maken zich op, vrijwilligers hebben de kerstcreaties gemaakt en de organisatie buigt zich over de spreekwoordelijke puntjes op de i.