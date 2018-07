Scouts moeten vroeger stoppen met stoken

Toerisme 'Heerlijk­heid' zit in de lift

15 juli HEESWIJK-DINTHER - Het toerisme groeit gestaag in de zelfverklaarde 'Heerlijkheid' Heeswijk-Dinther. Voor de buitenwereld is het kasteel dé trekker. Maar ook de molen, de abdij en de museumboerderij zitten in de lift.