Shell koopt De Lucht langs A59 bij Heesch en gaat er ‘huiskamer langs de snelweg’ van maken

Bossche modeontwer­per Janice opent pop-upstore: 'Je ziet de mensen waarvoor je het doet'

Den Bosch zit vol met leuke boetiekjes, maar nu is daar wel een heel bijzondere bij gekomen. De Bossche modeontwerper Janice, ofwel Jan Bosmans, heeft een pop-upstore geopend vol met zijn mode en wie weet is de winkel here to stay.