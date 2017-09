Srebrenica laat Bosnische Heeschenaar niet los: 'Het was een hel'

Ook meer dan twintig jaar na dato: de Heeschenaar met Bosnische achtergrond werkt aan een boek over de enclave waar de Serviërs in 1995 genocide pleegden op de moslimbevolking. Pasalic schrijft over zijn eigen ervaringen. Ook wil hij komend jaar een voettocht naar Srebrenica maken, vanuit zijn woonplaats.

Wat heb je zelf tijdens de Joegoslavische burgeroorlog meegemaakt?

,,We hadden net een zoon gekregen, voordat we echt met het oorlogsgeweld te maken kregen. Een paar maanden voor de val van Srebrenica op 11 juli werd hij geboren, in vieze dekens. Een ziekenhuis was al niet meer beschikbaar. We dachten wel dat we in een veilige enclave woonden, door de bescherming van de VN-macht met Nederlandse militairen. Totdat Srebrenica, waar mijn voorvaderen al duizend jaar woonden, toch onder de voet werd gelopen door de Serviërs. . Ik heb aan de slachting van moslimmannen kunnen ontsnappen door te vluchten richting Tuzla, in groepsverband. Een tocht van zes barre dagen, een hel, met gevaar voor ons leven want de granaten vlogen soms om ons heen. Mijn haar werd er binnen een mum van tijd grijs van. We kwamen uitgemergeld aan, helemaal van de wap, maar het was wel gelukt. Dat gold lang niet voor iedereen. Het kwam neer op geluk hebben."

Ben je boos op de Nederlanders dat ze enclave niet hebben verdedigd tegen de Servi ërs ?

,,Het was overmacht. De militairen zelf verwijt ik niets maar wel de toenmalige Nederlandse regering. Die verbood de eigen soldaten te zeggen wat er was gebeurd. Dat was gewoon verschrikkelijk."

Hoe ben je weer herenigd met je vrouw en je zoon?

,,Ook zij waren gevlucht voor het geweld, maar dan richting de hoofdstad Sarajevo. Het was ze gelukt om net als ik om in relatief veilig gebied te belanden. Toen we herenigd werden zeiden ze tegen ons dat we blij mochten zijn. Dat we God mochten danken dat we het hadden overleefd, dat we aan de genocide waren ontsnapt. De rest van de oorlog hebben we in een door Serviërs verlaten huis in Tuzla gewoond. Toen die terugkeerden zijn wij alsnog verder gevlucht, naar Nederland. Daar waren al meerdere familieleden naartoe gegaan. Daar hadden we aanknopingspunten."

Hoe zijn jullie in Heesch beland?

,,We hebben in Nederland op verschillende plaatsen gewoond, onder meer drie jaar in een asielzoekerscentrum in Winschoten. Zeventien jaar geleden konden we een woning krijgen in Heesch. Voor ons een fijne optie omdat het vlak bij mijn zus was die in Best woont. We hebben in Nederland goede hulp gekregen. We hebben ons leven hier weer opgebouwd, zo goed en zo kwaad als het ging. Want ik lig nog steeds met enige regelmaat wakker. Van de ellende die ik daar heb gezien. Zeven jaar na de val van de enclave, in 2002, ben ik er voor eerst terug geweest. We voelden ons als vluchtelingen niet welkom. We werden met stenen bekogeld door de Servische inwoners, stonden doodsangsten uit. Het is niet vreemd dat er maar weinig Bosniërs in Srebrenica zijn teruggekeerd om zich daar weer te vestigen."