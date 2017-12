Stakende juffen helpen in bejaardenhuizen Heesch en Geffen: 'Daar zijn ook handen tekort'

Opgezette wisentstier wordt op woensdag 20 december onthuld

10:44 NISTELRODE - De opgezette wisentstier ‘Shogun’ wordt op 20 december onthuld in het natuurcentrum de Maashorst en is vanaf 21 december te zien. Na een paar maanden gaat Shogun op bezoek langs de vier betrokken gemeenten en het provinciehuis. Zo is hij voor een breed publiek te bezichtigen.