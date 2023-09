’t Kuipke profiteert van de nazomer, nog even en ook de diepvries mag leeg

Hoe Mathieu van der Poel dankzij een jongen uit Schijndel alsnog naar de Olympische Spelen mag: 'Hij heeft me persoon­lijk bedankt in het hotel’

Van het ene op het andere moment was Tom Schellekens even wereldnieuws in Nederland. Dankzij de 20-jarige mountainbiker uit Schijndel mag Mathieu van der Poel volgend jaar meedoen aan de olympische mountainbikerace in Parijs. Maar wie is deze Tom Schellekens eigenlijk?