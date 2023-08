Theo van Oort schept orde in chaos op oude begraafplaats Nistelrode: ‘Familie lag vaak samen in één graf’

Schutter (40) van Thorbecke­straat Oss blijft nog vastzitten

DEN BOSCH/OSS - De 40-jarige Ossenaar die op 11 februari 2023 op de Thorbeckestraat een man met een vuurwapen in het been schoot, mag nog niet naar huis. De rechtbank wees opnieuw een verzoek om beëindiging van het voorarrest af. ,,Ik zit al zes maanden in het huis van bewaring”, zei G.M. ,,Dat is een zwaar regime.”