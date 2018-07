Tien huizen in plaats van tweede supermarkt aan Weijen Nistelrode

Het gemeentebestuur van Bernheze heeft deze week ingestemd met een zogeheten principeverzoek van eigenaar Rob de Winter. Dat is nog geen bouwvergunning maar een lichte toets waarin de gemeente aangeeft of een officiële planprocedure kans van slagen heeft. De Winter: ,,We zijn er nog niet maar dit is wel een flinke stap in de goede richting. Ik ben er blij mee.''