Twee drugspanden in gemeente Bernheze dicht

Alpacafarm Vorsten­bosch opent zondag de deuren

2 augustus VORSTENBOSCH - De alpacafarm in Vorstenbosch opent komende zondag (5 augustus) officieel. Op het erf van Willem-Mathijs (34) en zijn vrouw Anne van der Aa - Van Kessel is er dan een dagvullend programma. De toegang is gratis. Na deze open dag is de alpacafarm in Vorstenbosch iedere weekend open voor bezoekers.