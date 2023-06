Vandaag kans op bewolkte dag in Bernheze

Eropuit Wat als je vrouw paardengek is? Paardenca­ba­ret over hoe je een hippisch huwelijk overleeft

Paardencabaret, het bestaat echt. In de cabaretvoorstelling Gék van paarden vertelt M.K. de Manvan uitgebreid over alle paardenperikelen die hij in zijn dagelijkse leven tegenkomt. Zijn doel: ‘paardenvrouwen’ een spiegel voorhouden en hun echtgenoten een hart onder de riem steken.