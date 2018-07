Vandalen richten voor 40.000 euro schade aan bij zwembad 't Kuipke in Heesch

Rond 21.00 uur donderdagavond klommen vijf jonge jongens over een van de hekken van het zwembadterrein. Daarbij vernielden ze een deel van het hekwerk. Eenmaal binnen liepen ze over het solardek. Daarna urineerden ze in de kleedhokken van het zwembad.

Herstellen

,,Toen we donderdagavond werden gebeld, zijn we direct gaan kijken", zegt bestuurslid Hilda Kuppen. ,,Helaas hebben we de jongens net gemist. Op basis van de camerabeelden schatten we dat ze tussen de 17 en 23 jaar oud zijn. Wat mij betreft zijn dit geen kwajongensstreken meer. Dit gaat verder. In het voorjaar hadden we grote schade van de storm. Die is eindelijk hersteld en nu krijgen we dit weer."