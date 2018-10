Verkeerscheck voor ouderen in Heesch populair: 'Dit gaan we vaker doen'

HEESCH - Op tijd informatie verzamelen. Dus op tijd kijken, en breed kijken. Dat is eigenlijk wel dé gouden tip voor de oudere weggebruiker. Maar ze doen het heel aardig allemaal hoor, zo blijkt op de Verkeersdag voor Senioren van Veilig Verkeer Nederland woensdag in Heesch.

Op tijd informatie verzamelen. Dus op tijd kijken, en breed kijken. Dat is eigenlijk wel dé gouden tip voor de oudere weggebruiker. Maar ze doen het heel aardig allemaal hoor, zo blijkt op de Verkeersdag voor Senioren van Veilig Verkeer Nederland gisteren in Heesch.

,,Ik merk wel dat de kleine probleempjes die je oploopt met de jaren hebben gemaakt dat ik anders rij’' zegt Sjaak van der Elst (78) uit Heesch. ,,Minder fel en minder scherp. Dat moeten ze mensen niet kwalijk nemen hoor, als ze wat rustiger rijden.’' Ouderen wíllen het blijkbaar graag goed doen in het verkeer, want binnen een dag waren de honderd plekken op de verkeersdag gevuld. ,,Er was zoveel interesse dat we hebben besloten om in het voorjaar weer zo’n dag te organiseren’' zegt projectleider Jan Huibers van Veilig Verkeer Nederland afdeling Maasland. ,,We zijn veel gebeld door kinderen die zich zorgen maken om het rijgedrag van hun vader of moeder.”

Opticien

Verkeerscursussen voor ouderen worden al langer gegeven, maar het is in de regio Oss de eerste keer dat het zo grondig wordt aangepakt. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt rond de 75 jaar. Er is een anderhalf uur durende theoriecursus, een rijles van een uur, maar ook een opticien en een audicien doen mee voor ogen- en orentesten. Een fysiotherapeut meet hartslag en bloeddruk, doet wat proefjes met kracht en evenwicht en geeft een les in valpreventie. Er is een rijsimulator om de reactiesnelheid te meten en een parcours om te oefenen op de e-bike. ,,Les voor mijn e-bike heb ik eigenlijk nooit gehad’' zegt Annie School (76) ook uit Heesch.

En ze gebruikt hem vaak, want achter het autostuur kruipen durft ze niet meer. ,,Dat is er een beetje ingeslopen. Het begon met de snelweg, die naar Den Bosch, die was elke keer anders omdat ze er zo lang aan gewerkt hebben. Soms maar één rijstrook, dan waren de afslagen weer anders. Heel soms ben ik al op weg naar auto om het toch weer te proberen, maar dan durf ik tóch niet. Ik ben benieuwd hoe het straks gaat in de les. Maar als het té eng is stap ik uit. Op mijn leeftijd hoef je geen dingen meer te doen waar je naar van wordt.’'

Brokken

Brokken zijn er niet gemaakt. En dat was ook de bedoeling, om die te voorkomen. ,,Je ziet dat oudere rijders veel ervaring hebben’' zegt rij-instructeur Walter Drijvers. ,,Dat kán omslaan in nonchalance, maar dat heb ik vandaag niet gezien. De chauffeurs die bij mij instapten reden ook veel, dat scheelt.” Volgens rijschoolhouder Nicole Neijts is ervaring een vereiste om goed te blijven rijden op latere leeftijd. ,,Ik ben gespecialiseerd in mensen die bang zijn om te rijden. Mijn ervaring is dat als mensen al niet meer rijden omdat ze bang zijn, en ze zijn wat ouder, dat het dan een onbegonnen zaak is om die angst nog te overwinnen. Ik geef ook les aan ouderen, en wat je het meeste ziet is dat mensen van situatie naar situatie rijden. Ik probeer ze bij te brengen dat je ook al wat eerder kan kijken of er iets aan komt, zodat je niet bij elke kruising hoeft te stoppen. Op tijd informatie verzamelen noem ik dat.”

Ondertussen boekt Jasper van Rozen van Buro Rijverkeer Veiligheid het ene succes na het andere in zijn rijsimulator op wielen. Bijna alle deelnemers scoren een reactietijd van rond of onder de 1 seconde, dat is de tijd die ze nodig hebben om het stopteken op de monitor te zien, en te remmen met de pedalen bij hun voeten. ,,Dat is een prima tijd hoor. Een seconde lijkt supersnel, maar dat valt wel mee. Ik haal zelf een halve seconde, en sommige van de deelnemers ook. Wat ik doe is ze afleiden, dat gebeurt in het echt natuurlijk ook. Dan zitten er passagiers in de auto die wat zeggen. Deze test is vooral een opfrissertje voor deze generatie.’'

Jan Huijbers is na afloop dik tevreden. De meeste senioren bleken nog prima in staat om deel te nemen aan het verkeer, én hebben een grondige opfriscursus gehad. ,,In maart is er weer een verkeersdag. Dit gaan we vaker doen.”