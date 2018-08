Vernielers van 'fruitrotonde' in Heeswijk-Dinther melden zich

Gestrest? Ga de natuur in, het is wetenschap­pe­lijk bewezen dat het helpt

14:17 NISTELRODE - Bij zijn bedrijf LipsGroen in Nistelrode is dinsdagmiddag het tweede boek van Wim Lips gepresenteerd. 'De helende kracht van de natuur' is een samenwerking met vakgenoten waaruit blijkt dat de mens en de natuur één zijn. Uit onderzoeken, uitgevoerd met subsidie van de provincie Noord-Brabant, bleek dat de natuur voor mensen voor minder stress en meer herstel zorgt.