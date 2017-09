VIDEO: Topless boerenbabes wassen tractors in Loosbroek: 'Ik ben extra door de blub gereden'

Voetballers in de regio buitenspel door gebrek aan kleedkamers

9 september HEESCH/UDEN - Afgelopen zaterdag kwam het met bakken uit de lucht. Veel jonge voetballertjes vragen zich dan één ding af: Gaat het voetballen door of wordt het afgelast? Maar voor sommige aanstaande Messi's en Ronaldo's is daar dit seizoen een vraagstuk bijgekomen: Waar gaan we douchen?