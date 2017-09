Vijf mensen opgepakt in Heesch na inval in hennepdrogerij

Verbod Bernheze op paaltjes bij kersenbomen houdt stand

5 september HEESWIJK-DINTHER - De gemeente Bernheze staat vooralsnog op voorsprong in de juridische strijd om illegale palen in een jonge kersenboomgaard in Heeswijk-Dinther. De voorzieningenrechter in Den Bosch heeft een verzoek om in te grijpen, ingediend door agrariër Jo van Houtum, afgewezen.