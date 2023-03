Vorig jaar verhuisden er 1.438 mensen naar Bernheze

Eropuit Pippi Powerrrrr, een avontuur­lij­ke ode aan trouw zijn aan jezelf

TILBURG/OSS - Wat hebben Pippi Langkous, Greta Thunberg, Billie Eilish en Harry Styles met elkaar gemeen? Ze zijn eigenzinnig, avonntuurlijk en blijven trouw aan zichzelf. Dat is het thema van de familievoorstelling Pippi Powerrrrr (8+), te zien in Schouwburg Concertzaal Tilburg en de Lievekamp in Oss.