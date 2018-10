Vorstenbosch verlangen komt na tien jaar uit: bouw MFA van start

De huidige gymzaal, gebouwd in de jaren zestig, is aan vervanging toe. Een nieuwe accommodatie is een van de grootste wensen in het integraal dorpsontwikkelingsplan (Idop) van 2009. Pas tien jaar later zal de sportzaal in het hart van het dorp verschijnen. ,,Er was een hele politieke rollercoaster voor nodig, mede door moeizame tijden in de bouw", blikt de wethouder terug. En dan moest het echtpaar Kanters daar ook nog voor verhuizen. ,,Het werd uiteindelijk een schoolvoorbeeld van een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen", vindt Leo Somers van de Dorpsraad, die zelfs denkt dat het tijd is voor een Idop 2.0.