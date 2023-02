Vrouwen beschuldigen Ossenaar van mishandelen hond, maar onderzoek deugt niet: vrijspraak

EINDHOVEN/OSS - De hond piepte en hijgde terwijl zijn baasje op hem insloeg en trapte. Dat verhaal vertelden twee vrouwen over een vermeende dierenmishandeling nabij het Kruidvat in Heesch, waar zij op 15 maart 2022 getuige van waren. Maar de rechter was niet overtuigd van het verhaal en sprak de eigenaar uit Oss vrij.