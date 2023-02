Vuilnisophalers in Bernheze gaan vijf dagen staken

Een mishande­ling, een overval en twee vernielin­gen: OM eist celstraf voor Gravenaar met psychische problemen

Een 20-jarige Gravenaar met schizofrene problematiek sloeg vorig jaar met een aansteker in op het gezicht van een man in zijn woonplaats, pleegde een overval op het Total tankstation in Velp en vernielde ruiten bij een café en de crisisopvang in Oss.