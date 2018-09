Vuilniszakken met onbekende vloeistof gevonden in Nistelrode

Geen dorpsquiz in Hees­wijk-Din­ther in 2019

15 september HEESWIJK-DINTHER - Quizliefhebbers in Heeswijk-Dinther hebben pech. De HaDee kwis, de dorpsquiz in Heeswijk-Dinther, slaat een jaartje over. Dat betekent dat er in maart 2019 geen quiz wordt gehouden. Reden hiervoor is dat de organisatie dusdanig is uitgedund dat er te weinig mensen overblijven om een quiz in elkaar te zetten. Dat meldt de organisatie op haar Facebookpagina.