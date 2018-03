VV Heeswijk gelast alle activiteiten af na overlijden selectiespeler (21)

Loonwerker uit Den Dungen wil mestbedrijf Nistelrode nieuw leven inblazen

28 februari NISTELRODE - Loonbedrijf Jennissen staat op het punt om voormalig mestbedrijf BioSpares in Nistelrode over te nemen en weer op te starten. Daarbij is verdere groei ter plaatse volgens de provincie onmogelijk.