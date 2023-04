Waarom kan Veghel wel een paar windmolens plaatsen en buurman Bernheze niet?

Geen windmolens in Meierij­stad door Volkelse radar, maar waarom wel die vier langs de A50?

VEGHEL - Er zijn mensen die er nachten van wakker hebben gelegen. En er zijn mensen die overwogen te verhuizen. Omdat ze mogelijk windturbines in de achtertuin zouden krijgen. Aan 't Lijnt, in Wijboschbroek of in aan twee kanten van de Schijndelse Heide. Maar nu blijkt dat die windmolens er helemaal niet kúnnen komen. Omdat ze vliegbasis Volkel en Eindhoven in de weg zitten.