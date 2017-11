Warmtebeelden nekken hennepkwekerij op zolder in Heesch

Wéér praat Heesch over bomen 't Dorp

22 november HEESCH - De bladeren zijn weer gevallen maar het laatste woord is nog niet gesproken over de 77 bomen op 't Dorp in Heesch. Woensdagavond praat de gemeente Bernheze opnieuw met betrokkenen over het herinrichtingsplan voor de centrumstraat.